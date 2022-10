Les “Cafés de la création“ à Coulommiers

Étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, retraités… Quels que soient votre profil et votre projet, vous êtes les bienvenus, le 20 octobre, (9 heures-11 heures), au télécentre e-L@b de Coulommiers. Des experts de l’entrepreneuriat, notaires, chefs d’entreprise, experts-comptables, conseillers financiers, représentants de la Chambre decommerce et d’industrie (CCI) et de la Chambre des métiers del’artisanat (CMA) écouteront, conseilleront et orienteront les candidats à la création d’entreprise.

Ces “Cafés de la création“, organisés en partenariat avec le Crédit Agricole Brie Picardie et les télécentres de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, sont gratuits et ouverts à tous.

Télécentre e-L@b: 9 bis, rue des Margats, Coulommiers. www.coulommierspaysdebrie.fr