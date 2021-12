Les cabinets Fideliance et Action Expertise se rapprochent

Effectif depuis le nouvel an, ce rapprochement s'inscrit dans la stratégie des deux groupes, qui s'appuient sur « la même volonté de grandir plutôt que grossir, et partagent l'ambition de constituer un véritable groupe de services, capable d'accompagner les entreprises dans une croissance durable et à toutes les étapes de leur cycle de vie ». Par cette mise en commun de compétences et de moyens, le nouvel ensemble entend « densifier son maillage territorial afin de privilégier la proximité avec ses clients tout en leur donnant accès à une gamme de services pluriprofessionnels et innovants ».

AInsi, les clients pourront bénéficier d'expertises renforcées en matière de conseil juridique, cession et transmission d'entreprise, gestion de patrimoine, responsabilité sociale et environnementale, services digitaux, externalisation administrative complète, accompagnement RH ou encore accompagnement à l'international grâce à une offre de “Global Mobility Services” (GMS). Par ailleurs, de nouveaux outils digitaux seront déployés (coffre-fort électronique, plateforme digitale client, outils d'analyse FEC). Une labellisation RSE pour les TPE sera également proposée. Enfin, le groupe continuera à accompagner ses clients dans leur développement à l'international (avec Crowe Global).

Le nouvel ensemble déclare « bénéficier d'une position de leader sur certains secteurs économiques tel que le secteur non marchand, segment de marché sur lequel les deux groupes étaient déjà fortement implantés ». Il sera également très présent dans les secteurs de la santé, du tourisme, de la formation professionnelle et de l'e-commerce. Le groupe réalisera 33 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé auprès d'une clientèle de plus de 5 000 TPE/PME/ETI, et secteur non marchand.

« Sur les marchés de l'expertise-comptable et du conseil en pleine mutation, ce rapprochement nous offre l'opportunité de franchir un nouveau cap. C'est un véritable projet d'entreprise qui nous donne les moyens de nous structurer encore plus et d'investir dans les années à venir. Nous allons consolider nos fonctions supports (RH notamment), renforcer nos compétences et élargir nos expertises, acquérir des nouvelles technologies et les transformer en solutions clients. Nous pourrons également offrir de vrais parcours professionnels à nos équipes, tout en mettant l'accent sur la formation et le partage d'expérience », explique Jean-Luc Flabeau, président du groupe Fideliance.