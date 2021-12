Des boules extinctrices pour stopper les départs de feu

« Au contact des flammes, la boule va exploser et générer un souffle qui va chasser l'oxygène hors de la zone d'incendie et permettre de déposer la poudre d'extinction, ce qui finit d'étouffer le feu ». Avec sa société Eurosid, Djany Toquart commercialise dans toute l'Île-de-France les boules extinctrices Elide Fire. Le souffle généré lors de leur explosion permet de couper toutes les catégories de feux, qu'ils soient secs (bois, papier ou tissus), gras (liquides inflammables ou plastiques), liés au gaz, d'origine électrique ou encore provoqués lors de la cuisson.

Son utilisation est toute simple et ne nécessite pas de formation. En effet, la boule peut être employée par son utilisateur de façon active. Il s'agira alors de la lancer ou de la faire rouler vers un feu de voiture, de poubelle ou de végétaux. Il est également possible de l'utiliser de façon passive, en la disposant près d'une zone à risque, tels que des tableaux électriques, des data centers, des prises électriques etc. Dans les deux cas, l'explosion de cette boule de 1,3 kg se produit en 3 à 10 secondes et permet de disperser la poudre d'extinction sur une zone de 8 à 10m2. Aussi, pour assurer une efficacité maximale à sa solution, Djany Toquart procède à une expertise chez ses clients et identifie les « zones à risque ».

Un produit anti-feu biodégradable

« L'explosion n'est pas dangereuse, la boule extinctrice ne génère qu'un souffle », explique Djany Toquart. Autre avantage de la solution proposée par le dirigeant d'Eurosid : la poudre dispersée lors du déclenchement est composée de phosphate de monoammonium, un produit biodégradable et non toxique pour l'humain. « Une fois utilisée, il suffit de nettoyer la zone et éventuellement de disperser la poudre extincteur au sol, qui peut devenir un fertilisant », relate l'entrepreneur.

« La boule Elide Fire ne remplace pas l'extincteur traditionnel, mais reste un complément qui offre une réactivité précieuse », souligne Djany Toquart. « L'extincteur réglementaire ne se déclenche pas si vous êtes absent, il faut le dégoupiller, l'activer et s'approcher du feu à moins d'un mètre ».

Une issue pour les feux d'entrepôts ?

La solution de Djany Toquart trouve un écho particulier à la lumière des incendies survenus récemment dans le département. « A Vulaines-sur-Seine, 900 m² d'entrepôts de stockage ont brûlés en raison d'un défaut électrique sur un chargeur de batterie », précise le dirigeant d'Eurosid, qui ajoute que 70 % des départs de feu des sociétés sont d'origine électrique. « Nous savons qu'actuellement, une société touchée sur deux est en perte d'exploitation et ne redémarre pas ».

Mais il ne s'agit pas de la seule innovation : Elide Fire a aussi développé un drone capable de transporter trois boules extinctrices. Doté d'une caméra thermique, cet engin piloté à distance permet d'éviter les reprises d'incendie en forêt. EDF, Eiffage, la Police nationale et les sapeurs pompiers ont déjà été conquis par ce produit.

Une boule plus légère et pouvant être introduite dans les compartiments moteurs des véhicules sera prochainement commercialisée par la marque.

Contact@euro-sid.com et euro-sid.com.

Tél. : 07 82 81 51 36.