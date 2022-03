Organisées par le Cercle cycliste de Coulommiers (CCC) en collaboration avec la Jeunesse sportive de la Ferté Gaucher (JSFG), les Boucles de Seine-et-Marne vont réunir un beau plateau de coureurs et de coureuses. Cet événement marque la volonté de la Fédération française de cyclisme (FFC) d’accompagner et de développer lapratique féminine. Deux équipes continentales UCI (Saint-Michel Auber 93 et le Stade rochelais Charente Maritime) seront présentes. Les départs seront donnés devant l’Hôtel de villede Coulommiers à 8 h 50 pour les juniors masculins (parcours de 113 kilomètres) et à 13 h 50 pour les féminines (103 km). Les arrivées sont prévues respectivement à 11 h 50 et vers 16 h 50 sur l’avenue de Rebais, à la Ferté Gaucher.

En parallèle, une animation de prévention routière destinée aux 6-11 ans et intitulée “Savoir Rouler“ sera également organisée de 10 h 30 à 15 heures sur le parking des Tanneries.