Les bornes de recharge gagnent du terrain

La transition énergétique rime aussi avec véhicules électriques. La Seine-et-Marne est le département d'Ile-de-France qui s'est le plus rapidement emparé des questions d'électromobilité. A la fois urbain et rural, ce territoire se prête parfaitement à la mobilité électrique étant l'un des mieux dotés de France en nombre de points de charge. Le dossier crucial des bornes de recharge est géré (pour moitié) par le Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM). Collaborant étroitement avec les communes du département, le SDESM a ainsi organisé le déploiement de ces bornes à partir de 2014.

Cinq ans plus tard, le bilan est positif. Aujourd'hui, l'usager, qu'il soit abonné, itinérant ou occasionnel, dispose d'un réseau public de 168 bornes (soit 336 points de charge équipés de deux prises domestiques par borne) réparties sur 164 communes. Le maillage est également efficace avec une borne disponible à moins de 20 km de tout point du département. Pour les accros du smartphone, une application dédiée (Ecocharge77) leur permet aussi de visualiser sur l'écran l'ensemble des bornes de stationnement disponibles ou occupées sur un secteur donné et de payer à la demande leurs recharges. Résultat : en 2019, l'utilisation du réseau a presque doublé, passant d'une moyenne de 800 charges par mois à 1 400 charges par mois en un an.

Ce service public de recharge a été crée par le SDESM avec l'appui financier de l'Ademe et du Conseil départemental. Ce réseau accessible à tous, n'est facturé que 0,50 euro TTC, quelles que soient la durée d'utilisation et la puissance appelée pour les usagers disposant du badge Ecocharge77. Pour les autres usagers, la charge est facturée 2 euros TTC.

Cette tarification très avantageuse n'est pas étrangère au succès d'Ecocharge77 :

« Le coût de la recharge sur notre réseau est plus avantageux que de se recharger à domicile », résume Marc Boitel, responsable du service énergie au SDESM.

Si on peut s'attendre à une modification de la politique tarifaire du réseau afin d'équilibrer les coûts d'entretien et de maintenance du réseau, les bornes de recharge estampillées SDESM ont de beaux jours devant elles. En effet, les véhicules électriques ne représentent actuellement que 3 % du parc automobile français et 1,4 % des ventes avec une explosion programmée des ventes en 2020.