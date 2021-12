Les bonnes performances budgétaires du Département

Selon le Département, cette note “A-1” « reflète la confiance que peuvent avoir des investisseurs dans la capacité de la Seine-et-Marne à rembourser les emprunts qu'elle souscrit. Plus la note est élevée, plus la confiance dans cette capacité de remboursement est élevée et plus les taux d'intérêt accordés au département sont faibles ».

Comme le souligne l'agence de notation, « le Département témoigne d'une importante transparence financière, d'une stratégie budgétaire claire, d'une prospective financière réaliste, d'un pilotage budgétaire de qualité, d'un suivi étroit de ses organismes associés, ainsi que d'une gestion de la dette et de la liquidité prudente, diversifiée et optimisée ».

Pour Jean-Jacques Barbaux, président du Conseil départemental, « cette nouvelle vient récompenser ce que nous mettons en œuvre pour assainir les finances depuis 2015. Notre majorité départementale s'efforce de gérer efficacement le budget de notre collectivité. Cela a pu nécessiter de prendre des décisions courageuses, qui se révèleront une stratégie gagnante ».

Le budget pour 2017, soumis à l'assemblée départementale du 15 décembre, s'inscrira dans la même perspective qui « vise à donner au Département les moyens de se désendetter et de dégager des capacités d'investissement importantes ».