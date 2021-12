Les billets de la nouvelle liaison Thalys mis en vente

Ces nouveaux Thalys doivent relier la Seine-et-Marne à la Belgique et aux Pays-Bas, depuis les gares de Marne-la-Vallée et de Roissy-Charles de Gaulle. Directe, cette liaison est désormais réduite à 1h30 pour la Belgique et en 3h30 pour les Pays-Bas. Les voyages sont prévus à partir du 31 mars prochain.

« Cette liaison sera un facteur de rapprochement entre l'Est parisien, poumon économique de l'Ile-de-France et les villes dynamiques du bassin flamand », selon Bruno Dierickx, directeur commercial de Thalys.

À bord des trains rouges, Amsterdam sera accessible en 3h25 depuis la gare de Roissy Charles-de-Gaulle et en 3h40 depuis Marne-la-Vallée. La capitale belge, quant à elle, ne sera plus qu'à 1h20 de Roissy-Charles-de-Gaulle et 1h35 de Marne-la-Vallée. Les horaires de départ seront optimisés pour permettre aux voyageurs d'effectuer des « city trip ».

Le prix des billets Thalys, déjà en vente sur le site thalys.com, se veulent attractifs, 29 euros (prix standard) pour la Belgique et 35 euros (prix standard) pour les Pays-Bas depuis les deux gares franciliennes. Le tarif enfants est fixé à 15 euros. Des billets premium (repas servi à la place, presse internationale…) sont aussi prévus, 75 euros pour la Belgique et 89 euros pour les Pays-Bas.