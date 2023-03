Les bébés jaguars de Parrot World fêtent leur anniversaire

Nés en 2022 à Parrot World, le parc animalier immersif de Crécy-la-Chapelle, ces deux petits mâles (un noir et un tacheté à l’image de leurs parents Ti Punch et Emma) se portent à merveille. Ils ont presque atteint leur taille adulte et sont toujours aussi complices pour le plus grand bonheur des visiteurs de Parrot World.

Des ateliers créatifs

Un programme de festivités a été concocté à cette occasion. Durant ces deux journées, Eric Vignot, le fondateur du parc animalier, répondra aux questions du public et des ateliers créatifs (fabrication de masques, coloriages, séance de maquillage) seront proposés aux enfants. Les soigneurs de Parrot World offriront à Baalam et Akabo un gâteau d’anniversaire sous forme de pièce montée un peu spéciale.

