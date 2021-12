Les aviculteurs franciliens se regroupent

Trois défis se posent aux 120 aviculteurs franciliens (la majorité sont situés en Essonne, Seine-et-Marne et Yvelines) : les questions sanitaires, les obligations réglementaires et la spécificité de leurs élevages. Les éleveurs franciliens ont en outre fait le choix de filières courtes de commercialisation. Pour relancer le dynamisme de leur secteur, Les aviculteurs d'Île-de-France ont donc décidé de lancer officiellement leur association lors du Festival de la terre, organisé dernièrement à Ville-Saint-Jacques. Cette structure, qui regroupe près de quarante agriculteurs d'Île-de-France, poursuit divers objectifs. Les aviculteurs d'Île-de-France entendent en effet « garantir des produits variés, sains, de qualité et d'origine identifiée », mais aussi « construire une identité francilienne autour de savoir-faire locaux ». Par ce développement de l'agriculture locale et de ses acteurs, les aviculteurs d'Île-de-France souhaitent « permettre la transmission des exploitations d'éleveurs aux générations à venir » et « maintenir un tissu rural et des paysages ». Enfin, l'association fait le pari de favoriser la diversification des exploitations agricoles. Cet événement a aussi permis d'officialiser la marque “Aviculteurs d'Île-de-France”, en écho aux “labels“ déjà constitués, tels “agneau des Bergers d'Île-de-France“ et “nos bovins d'Île-de-France.” La Région, qui soutient cette initiative, cherche à créer de nouveaux débouchés avec les acteurs de la filière animale, investissant 30 millions d'euros chaque année jusqu'en 2022 dans le secteur agricole.