Les athlètes olympiques fêtés par le Département

Le Département, par la voix de son président Jean-François Parigi, a félicité ses champions pour leur participation et leurs performances. On peut citer notamment les membres du Cercle d’escrime Melun Val de Seine Enzo Lefort, Pauline Ranvier et Astrid Guyart, respectivement médaillés d’or et d’argent au fleuret par équipe.

Cette réception a été aussi l'occasion de présenter le nouveau dispositif du Département “Paris 2024 – Team 77“ avec un soutien financier de 6 millions d’euros aux 14 sites labellisés “Centres de préparation aux Jeux“. Ces différentes infrastructures, rénovées et mises aux normes, permettront de proposer aux délégations sportives françaises et étrangères un panel de sites d’accueil adaptés au très haut niveau pour s’entraîner, venir en stage ou repérer les sites olympiques en amont de Paris 2024.