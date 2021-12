Les Assises nationales de la biodiversité à Lieusaint

“Les territoires en action pour le vivant“ est le thème choisi de ces 11es Assises nationales. Celles-ci comprennent plus de 40 ateliers, trois séances plénières, des formats collaboratifs, des sorties sur des Espaces naturels sensibles (ENS) et des projections de documentaires. Ces Assises sont aussi l’occasion d’échanger sur le rôle des collectivités territoriales en matière d’aménagement du territoire et de solutions techniques pour préserver la biodiversité. Cet événement est coorganisé par l’Office français de la biodiversité et l’association Les Eco Maires aux côtés d'IDEAL Connaissances et de la Région Île-de-France. Il est également soutenu par les Départements de Seine-et-Marne et de l'Essonne, ainsi que par l'agglomération Grand Paris Sud.