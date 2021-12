Les Assises de l’Attractivité le 16 novembre

Ce nouveau rendez-vous des Assises de l’Attractivité, prévu le mardi 16 novembre à partir de 14 heures, dressera l’état des lieux de l’attractivité de l’Île-de-France et mettra en exergue les nouveaux paradigmes de l’attractivité des grandes métropoles internationales. Il s’agira d’échanger sur les bouleversements récemment opérés sur notre manière de travailler, l’avenir de la logistique urbaine et la transformation des chaînes de valeur. Autant d’éléments qui impactent l’attractivité internationale des territoires et qui nécessitent d’explorer des pistes d’action à mettre en oeuvre.

Tables rondes, conférences, présentations d’études et débats avec des invités de marque viendront rythmer cette après-midi à laquelle participeront de nombreux acteurs publics et privés. L’objectif sera de renforcer l’attractivité du territoire francilien, une des principales places économiques mondiales.

Renseignements : www.chosseparisregion.org. Inscription obligatoire.