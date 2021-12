Les artistes appelés à créer une œuvre éphémère pour Vaux-le-Vicomte

Les broderies de buis du jardin ont été redessinées par Achille Duchêne en 1923, en s'inspirant de l'œuvre de Le Nôtre, rappellent les propriétaires du château.

Depuis des premiers signes de dépérissements observés en 2010-2011, du fait de l'âge des végétaux, d'un sol médiocre et des maladies fongiques, et suite à une attaque fulgurante et exceptionnelle de la pyrale en 2017, 70 %

des buis sont morts aujourd'hui. Les parterres ne sont plus présentables aux 300 000 visiteurs annuels du jardin. Plusieurs années seront nécessaires pour que la communauté scientifique trouve une solution pour éradiquer les maladies et les ravageurs du buis et/ou s'accorde sur un végétal de remplacement.

Entre temps, et afin de présenter au public pour la saison 2019 et les suivantes des parterres dignes du chef d'œuvre du XVIIe siècle, le château a décidé de lancer un appel à candidatures afin de proposer au public une

« création éphémère » au cœur du jardin à la française sur les deux parterres les plus emblématiques se trouvant immédiatement au pied du château.

Les candidats devront s'appuyer sur les spécificités paysagères, architecturales et topographiques du domaine dans son intégralité. Ils s'inspireront particulièrement des métamorphoses successives de ces parterres depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours. L'œuvre éphémère sera l'expression d'un dialogue entre l'architecture du château et celle du jardin en s'intégrant harmonieusement à l'ensemble paysager du domaine.