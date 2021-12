Les Archives départementales rouvrent la salle de lecture

Depuis le début du mois de février, les Archives départementales, situées à Dammarie-lès-Lys, ont à nouveau ouvert les portes de la salle de lecture.

En 2015, une inspection de routine avait révélé une contamination par des micro-organismes. Des mesures de confinement et de traitement avaient entraîné la fermeture de la salle pendant quelques mois, puis une réouverture partielle (deux jours par semaine). En 2017, 16 magasins sur 40 ont donc été entièrement dépoussiérés et plus de 6 500 registres ont été reconditionnés. Ce travail qui se poursuivra tout au long de cette année devrait prendre fin en 2019.

Les lecteurs auront la possibilité de consulter six documents par jour contre trois auparavant. Pour avoir accès gratuitement à la salle de lecture des Archives départementales et obtenir sa carte de lecteur, il suffit de présenter une pièce d'identité. Un moteur de recherche permet ensuite aux visiteurs d'interroger une base de données documentaire dans laquelle est décrite une grande partie des fonds d'archives consultables en salle de lecture.

En plus de collecter, de classer, de conserver et de communiquer des documents, La direction des Archives départementales met en valeur des fonds via les médias numériques (site internet, page Facebook) et organise des rendez-vous culturels (visite, conférences Les Rendez-vous du mardi…) à destination des scolaires et du grand public.

De 9 à 17 h, du lundi au jeudi. 248 avenue Charles Prieur, à Dammarie-lès-Lys.

Renseignements sur www.seine-et-marne.fr ou au 01 64 87 37 81.