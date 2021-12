Bries : Les AOP fromagères appellent à l'aide

"Bleu d'Auvergne, Bries, Brocciu, Camembert de Normandie, Fourme d'Ambert, Maroilles, Morbier, Munster, Picodon, Reblochon, Roquefort, Saint-Marcellin, Tomme de Savoie, etc... et les dizaines de milliers d'emplois et de petites entreprises qui sont derrière se retrouvent gravement impactés par les conséquences de la crise du Covid-19", alertent ces personnalités, qui soutiennent l'engagement de toute la filière des fromages AOP et IGP pour faire face à la crise et aux risques de gaspillage.

Seulement, pour ce collectif, le déconfinement ne suffira pas à résoudre le problème. "Du jour au lendemain, le confinement a privé 2 000 tonnes de fromages AOP IGP d'un accès direct aux consommateurs. Nous avons déjà trouvé une solution pour près de 1 000 tonnes de fromages ces dernières semaines, notamment à travers des dons. Nous refusons de nous résigner à jeter les quantités supplémentaires supplémentaires qui ne peuvent se conserver indéfiniment", explique-t-il.

Petits producteurs, fermiers, artisans, fromagers... tous se disent particulièrement frappés par la crise et indiquent avoir besoin de moyens pour assurer la pérennité de leurs métiers. "Nous devons absolument trouver les conditions de valorisation durable de nos filières", assurent-ils.​

"Nous en avons déjà engagé beaucoup, aidez-nous à concrétiser de nouvelles initiatives et à mieux consommer nos produits ! Dirigeants, décideurs, consommateurs, #Fromagissons ensemble !", conclut le collectif, qui invite les Français à rejoindre le collectif et à s'engager à ses côtés en consommant Brie de Melun, Brie de Meaux et autres fromages.

L'nitiative portée par le Conseil national des appellations d'origine Laitières (Cnaol), pour les producteurs en partenariat avec la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), la Fédération nationale ovine (FNO) et la Fédération nationale des éleveurs de chèvres (FNEC).