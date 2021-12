« Les Ames nocturne » à Melun

Un duo clownesque proposera une ode à l'enfance qui sommeille en chacun d'entre nous, le samedi 3 décembre prochain à 20h45 à l'Escale. Drôle, absurde et poétique, ce spectacle mêle avec finesse et éclat, les arts du mime, le nouveau cirque, la magie et le théâtre d'objets.