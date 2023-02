Les amateurs de robotique ont rendez-vous à Melun

Appelé autrefois “Les Trophées de robotique”, la Coupe de France de robotique est l’occasion de relever de façon ludique des défis scientifiques et techniques qui apportent aux jeunes des connaissances en mécanique, électricité, informatique et électronique. Après plusieurs mois de réflexion et de création, les jeunes concurrents présentent et testent leurs robots lors de rencontres originales sur un thème donné.

Organisée par l’association Planète Sciences Île-de-France, l’épreuve régionale de la Coupe de France de robotique junior, le samedi 18 février (11h30-18h) à Melun, va permettre à des jeunes âgés de 8 à 18 ans de travailler en équipe et de construire eux-mêmes des robots filoguidés qu’ils présenteront ce jour-là.

La pâtisserie à l’honneur

Cette année, pour fêter le 30e anniversaire de cette compétition, le thème choisi est la pâtisserie (“The cherry on the cake”). « Les participants devront présenter un robot créé ces derniers mois selon un cahier des charges. Ce robot filoguidé devra être en mesure de fabriquer un faux gâteau, à partir de palets en carton, puis de le servir », explique Matthieu Cwieczak, membre de l’association Planète Sciences Île-de-France. Au total, 26 équipes franciliennes vont concourir dans l’espoir de décrocher une des huit places qualificatives pour la grande finale nationale prévue en mai à La Roche-sur-Yon, en Vendée. « L’objectif est l’initiation à la robotique, mais les concurrents seront également notés sur leur créativité, ainsi que sur leurs capacités à travailler en équipe », ajoute Matthieu

Cwieczak.

Cette journée sera aussi l’opportunité pour des professionnels de la robotique et des sciences de montrer leurs actions au public et d’échanger avec les inventeurs en herbe.

Samedi 18 février (11h30-18h) à l’Escale : avenue de la 7e Division Blindée Américaine, Melun. Entrée gratuite.

Renseignements : www.planete-sciences.org/idf, 01 64 81 20 40.