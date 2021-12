Les aides de l'État étendues à diverses professions

« Nous allons élargir les bénéfices des dispositifs prévus pour le tourisme à un certain nombre de secteurs, je pense en particulier aux magasins de souvenirs et de piété », a déclaré le ministre lors d'un déplacement à Lourdes, lieu traditionnel de pèlerinages religieux, pratiquement à l'arrêt en raison des mesures sanitaires.

Les magasins de souvenirs et de piété, les boutiques des galeries marchandes, les boutiques des aéroports, les traducteurs-interprètes, les métiers d'art, les services auxiliaires de transport par eau, les paris sportifs, les labels sont concernés par la mesure. Ils pourront accéder au dispositif d'activité partielle jusqu'à la fin de l'année, au fonds de solidarité jusqu'à la fin de l'année, et à l'exonération des cotisations sociales pendant 4 mois à compter de la publication du décret. Ceux dont le chiffre d'affaires a baissé d'au moins 50 % depuis 2019, pourront percevoir une aide de 1 500 euros par mois.