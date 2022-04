Les agriculteurs franciliens soutiennent l’Ukraine

Cette opération solidaire en faveur de la population ukrainienne est l’œuvre de la Chambre d’agriculture, de la Fédération régionale des syndicats exploitants agricoles (FSREA) et des Jeunes Agriculteurs Île-de-France (JA IDF). En Seine-et-Marne, les points de collecte se situent à la Maison de l’agriculture au Mée-sur-Seine (418, rue Aristide Briand) et à la Chambre régional d’agriculture à Meaux (6, rue des frères Lumière).

Les produits collectés (médicaments, parapharmacie, bandes, produits d’hygiène, vêtements, couvertures…) sont expédiés via le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et l’ambassade d’Ukraine en France. L’accueil de familles ukrainiennes est également possible.

Renseignements : 01 64 79 30 00 (Amélie Pilati) et joanna.hunsicker@idf.chambagri.fr (Joanna Hunsicker).