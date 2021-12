Les agences immobilières dans la tourmente

Pour la FNAIM « la situation est dramatique ». Faute d'un redémarrage des transactions d'ici à la fin du mois de mai, les trois quarts des professionnels de l'immobilier spécialisés dans la vente devraient avoir cessé leur activité. Pas moins de 3 000 agences baisseraient leurs rideaux. Plus de 20 000 emplois sont menacés, dans ces TPE implantées partout dans les territoires.

Comme le souligne, Jean-Marc Torrollion, président de la FNAIM, « Pour éviter ce mécanisme de faillites en cascade, la chaîne du logement doit être reconstituée au plus vite. Aujourd'hui, nous sommes perdus entre les injonctions contradictoires. On nous dit de travailler à distance. Nous nous organisons, mais il nous manque d'autres maillons pour travailler réellement, au premier rang desquels les services d'urbanisme, alors que nous avons besoin d'eux pour poursuivre notre activité. »

Des mesures urgentes

Afin de permettre un maintien de l'activité du marché immobilier et d'éviter l'agonie du secteur, Jean-Marc Torrollion a d'ores et déjà adressé plusieurs demandes au Gouvernement : la suspension du droit de préemption pour toutes les collectivités incapables d'assurer un fonctionnement à distance de leur service d'urbanisme ; l'abrogation du report du délai de réponse pour les déclarations d'intention d'aliéner (DIA), comme prévu dans l'ordonnance et la faculté de renoncement à tous les délais de protection.