Les Affolantes 2020 auront bien lieu !

Initialement déprogrammé pour cause de la crise sanitaire, les équipes de JS Festival peuvent désormais s'appuyer sur un déconfinement réussi pour reporter leur événement fin septembre. Comme à leur habitude, plusieurs jours de spectacles et de concerts donneront places à plus d'une trentaine de représentations.



La programmation sera en ligne sur le site officiel des AFFOLANTES à la fin du mois de juillet.