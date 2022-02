Les addictions en discussion le 11 février à La Ferté-sous-Jouarre

“Tous addicts”, tel est le nom du débat qui aura lieu le 11 février (à partir de 20 heures) au théâtre municipal de La Ferté-sous-Jouarre. Symptôme du malaise de notre société moderne, les consommations en tous genres (alcool, jeux, cigarette, écrans, cannabis, réseaux sociaux, nourriture…) se multiplient, ravageant parfois tout sur leur passage. Au coeur de ces addictions réside un paradoxe : la promesse paradisiaque de la satisfaction totale jamais atteinte. Rien n’est plus compliqué que de se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Et si l’addiction avait une fonction singulière pour chaque consommateur ? À quoi vient-elle faire écran ? À quoi sommes-nous réellement addicts ? Deux intervenants tenteront de répondre à ces questions : Romain Lardjane, psychologue en cabinet à La Ferté-sous-Jouarre, qui s’appuiera sur son expérience au sein d’un Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), et Barbara Stern, psychologue clinicienne en institution spécialisée avec des enfants en souffrance psychique et diplômée de philosophie.

Entrée libre. Renseignements : 06 15 34 55 47 ou 06 70 15 50 64.