Les acteurs du tourisme réunis à Lieusaint

Cette deuxième édition a traduit la volonté du Département d’associer l’ensemble de la communauté touristique seine-et-marnaise à sa stratégie touristique. Cette journée a été l’occasion de mobiliser tous lesacteurs sur l’enjeu de déployer une politique de destination pour le tourisme de demain et d’impulser davantage de travail en réseau.

Avec la crise sanitaire en toile de fond, les professionnels du tourisme ont tenté de décrypter les nouvelles tendances et de réinventer letourisme de demain en parvenant à capter les nouvelles aspirations des voyageurs. Organisé le 8 février au théâtre Sénart de Lieusaint, cet événement a été animé par Jean-Baptiste Tréboul, directeur de la revue Espaces. Les nouvelles orientations et tendances de consommation ont été décryptées : le “revenge travel“ (forte volonté des touristes de compenser une période de restrictions), le “trip stacking“ (multi-réservation pour bénéficier des meilleurs prix possibles) et le “workcation“ (allier vie professionnelle et personnelle). Le voyage de demain se tourne ainsi vers une stratégie de facilitation du process en amont pour savourer le moment et retrouver du sens.