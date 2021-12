Les 35e Médiévales de Provins

Homme ? Bête ? Ou... autre chose ? Les créatures rencontrées au détour des rues de la vieille ville de Provins sont parfois indéfinissables. En participant à cette fête, vous pensez plonger dans l'ambiance du Moyen Âge et prendre une leçon d'histoire. C'est vrai, mais pas tout à fait.

Vous croisez, certes, de dignes dames revêtues d'une longue cotte ou d'un surcot, coiffées d'un touret ou d'un bourrelet, accompagnées de fiers seigneurs. Vous parcourez des rues encombrées d'échoppes et de bateleurs, arpentées par des serfs diligents et des hommes en armure. Mais vous vous retrouvez aussi face à des êtres étranges, arborant cornes, ailes ou mufle grimaçant. Tout droit sortis d'un bestiaire fabuleux, ils sont beaux, fascinants ou effrayants et laissent dans leur sillage mélodies envoûtantes ou pluie de pétales parfumés.

Ce ne sont pas seulement les férus d'histoire ou les fans d'aventures médiévales fantastiques qui sont comblés : les poussettes croisent la milice montée de la ville, les curieux côtoient les amateurs d'épées à deux mains, les Provinois se mêlent aux touristes espagnols ou japonais.

Enfants et parents trouvent de quoi nourrir leur imaginaire et se distraire : marionnettes, aigles des remparts, spectacle son et lumière, évolutions équestres, acrobaties et jonglerie, contes, initiation au tir à l'arc et aux arts de la guerre, ateliers de vannerie ou de calligraphie, dressage d'animaux de la basse-cour, découverte du fonctionnement d'une forge, concerts, bal nocturne... Pour la pause déjeuner ou goûter, tavernes et marchands de denrées fournissent plats roboratifs et gourmandises sucrées. Enfin, des artisans offrent leurs réalisations à la vente : bijoux précieux et fantaisie, objets en bois ou en cuir, armes factices ou de collection, costumes de princesses ou de preux chevaliers... une mine de souvenirs de ces journées hors du temps.

Avec une organisation rodée, que ce soit pour le stationnement, l'accès à la vieille ville, les annonces informatives, le choix des activités et des spectacles, la Ville de Provins organise une fête grandiose et peut être fière de ce succès qui ne faiblit pas d'année en année.

La conclusion revient à cette famille avec trois enfants, rencontrée sur le chemin du retour. À la question : « Avez-vous passé un bon moment ? », la réponse collégiale a fusé : « Ouiiii ! »