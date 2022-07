Les 11 députés seine-et-marnais ont fait leur rentrée

Ils seront donc 11 députés, six femmes et cinq hommes (cinq d’Ensemble ! trois de la nouvelle union populaire écologique et sociale, deux des Républicains et un du Rassemblement national), à représenter la Seine-et-Marne au palais Bourbon. Certains sont des habitués et d’autres des novices, mais ils sont tous décidés à faire entendre leur voix. Revue de détail.

Aude Luquet (1re circonscription, ENS/MoDem) : en difficulté, cette députée sortante est parvenue finalement à conserver son siège. Un deuxième mandat qui doit lui permettre de s’affirmer davantage.

Frédéric Valletoux (2e circonscription, ENS/Horizons) : la troisième tentative aura été la bonne pour le futur ex-maire de Fontainebleau. Allié d’Édouard Philippe, son positionnement sera à suivre de près.

Jean-Louis Thiériot (3e circonscription, LR) : vainqueur avec une petite marge, l’ex-éphémère président du Département a sauvé son siège et l’honneur des Républicains.

Isabelle Périgault (4e circonscription, LR) : victoire miraculeuse de la successeure de Christian Jacob (le patron des LR), vainqueure sur le fil. Un des nouveaux visages de la délégation seine-et-marnaise.

Patricia Lemoine (5e circonscription, ENS/Agir) : Franck Riester (député sortant vainqueur) restant ministre au Commerce extérieur, elle retrouve logiquement un siège occupé comme suppléante.

Béatrice Roullaud (6e circonscription, RN) : première députée seine-et-marnaise du parti de Marine Le Pen, cette avocate a créé la surprise en s’imposant de justesse.

Ersilia Soudais (7e circonscription, Nupes/LFI) : Cette jeune insoumise a réussi à la fois à éliminer le député sortant (Rodrigue Kokouendo, Ensemble !) et à vaincre le candidat RN. Un bel exploit.

Hadrien Ghomi (8e circonscription, ENS/Renaissance). Victorieux par quatre petites voix seulement, le benjamin (33 ans) des représentants seine-et-marnais a remporté un succès au finish.

Michèle Peyron (9e circonscription, ENS/Renaissance) : cette macroniste de la première heure a conservé son bien en bataillant ferme. Une valeur sûre de la majorité présidentielle.

Maxime Laisney (10e circonscription, Nupes/LFI) : battu en 2017, ce professeur des écoles a pris sa revanche sur la députée sortante Stéphanie Do (Ensemble !) qu’il a devancée assez nettement.

Olivier Faure (11e circonscription, Nupes/PS) : troisième mandat consécutif pour le Premier secrétaire du Parti socialiste. Cet artisan de l’union de la gauche entend peser sur les débats.