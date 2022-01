LEO, un nouvel espace dédié au télétravail

LEO comme L’Entreprise Ouverte. Derrière cet acronyme se cachent RG Groupe et Europ’Amiante, les entreprises fondées et dirigées par Carine Rouvier, figure de l’économie locale et présidente nationale du réseau “Femmes cheffes d’entreprise” (FCE). C’est donc elle, toujours dans un souci de diversifier ses activités, qui a eu l’idée d’ouvrir ce tiers lieu. Lauréate d’un appel à projet lancé par la Région Île-de-France (45 candidats au départ), sa nouvelle structure a d’ailleurs bénéficié d’une subvention de la collectivité territoriale francilienne.

À première vue, le résultat est à la hauteur des espérances de Carine Rouvier et de son équipe. Celles-ci ont mis toutes les chances de leur côté pour que leur projet réussisse grâce, notamment, à un sens de l’accueil et des affaires aiguisé. En effet, une ristourne de 20 % est accordée dès la première location de salle. Et des salles, ce nouvel espace de travail, réparti sur deux niveaux, n’en manque pas. Pour l’instant, on en compte cinq allants de 15 à 90 m2 pour six à 80 personnes. Séminaires, réunions, formations, bureaux partagés et coworking : elles sont toutes adaptées pour diverses activités et certaines sont équipées d’un rétroprojecteur et/ou d’un écran plat 72”, ainsi que du wifi très haut débit. La restauration sur demande est également possible avec des produits frais. Bref, de quoi rendre heureux plus d’un télétravailleur.



© LEO

C’était d’ailleurs la volonté initiale des concepteurs qui ont surtout cherché à créer des univers différents, selon les salles. Il suffit de s’attarder sur leur nom pour comprendre : “Ma cabane au Canada”, “Week-end à la campagne”, “La Fête des couleurs“ ou bien encore “Le boudoir”.

Pour l’instant, LEO est réservé aux entreprises qui souhaitent permettre à leurs salariés de télétravailler comme le Gouvernement les y invite fortement en raison de la crise sanitaire. Un “ticket d’entrée” annuel de 35 euros est ainsi demandé pour investir les lieux. Mais la structure peut également faire preuve de souplesse, en répondant à toute demande particulière. D’autant qu’à l’issue des travaux d’agrandissement en cours, le coworking de Mareuil-lès-Meaux va voir sa superficie doubler (bureaux individuels et salles supplémentaires) d’ici le deuxième semestre de cette année. LEO ne va pas manquer de (télé) travail.

LEO : 220, chemin de Crécy,

Mareuil-lès-Meaux.

Renseignements : 06 34 64 42 46 ou 01 80 90 93 93.

philippe@lentreprise-ouverte.fr.