L'ensemble Ouranos en concert à Montereau le 10 mai

Premier prix des concours internationaux de musique de chambre de Lyon et de Copenhague, ces cinq jeunes instrumentistes rayonnants mettent leurs virtuosités personnelles au service de cette formation de quintette à vents exigeante et finalement peu commune.

Cet ensemble si prometteur de la scène française actuelle n’est pas sans rappeler l’illustre Quintette Moraguès, proposant de façon magistrale les grands classiques du répertoire.

Le Concert

Ensemble Ouranos : Mathilde Calderini-flûte traversière, Philibert Perrine-hautbois, Amaury Viduvier-clarinette, Manuel Escuariaza-cor, Rafael Angster-basson

Taffanel, Ravel, Dvořák Adresse

Gymnase du Clos Dion, Rue du Clos Dion, Montereau-Fault-Yonne.

10 euros plein tarif / 6 euros tarif réduit

Réservation en ligne ou par téléphone au 06 76 61 83 91

Les Ateliers

Depuis le mois d’octobre, les lycéens en seconde Communication Visuelle et les étudiants en première année de DNmade (métiers d’art et du design) du Lycée Polyvalent André Malraux de Montereau-Fault-Yonne participent à des ateliers de scénographie.



Avec le metteur en scène Arnaud Guillou, ils imaginent des projets scénographiques cherchant leurs identités visuelles et graphiques en lien avec le concert de l’Ensemble Ouranos.



Retrouvez le fruit de leur travail sous la forme d’une exposition commentée le 10 mai dès 19h30, sous le regard complice des musiciens ! Des ateliers Musique en chantier sont également organisés dans différentes structures monterelaises.

L'association Les Concerts de Poche organise des ateliers musicaux et des concerts de musique classique, lyrique et jazz, dans les campagnes et les quartiers. Elle place la convivialité, la création, la proximité et l’échange au cœur de sa démarche pour proposer aux habitants, aux artistes et aux collectivités une expérience ambitieuse et créatrice de liens. Sa mission est artistique, sociale et territoriale. Fondée en 2005 par la pianiste Gisèle Magnan, l’association est reconnue d’utilité publique et labellisée « La France s’engage ».