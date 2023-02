Législatives : la victoire d’Hadrien Ghomi confirmée d'une voix !

Hadrien Ghomi va pouvoir continuer de siéger à l’Assemblée nationale. Le député Renaissance de la 8e circonscription de Seine-et-Marne a vu sa très courte victoire (50, 01 %) de juin dernier validée par le Conseil constitutionnel. Le recours déposé par Arnaud Bonnet, le candidat écologiste de la NUPES (49, 99 %) battu sur le fil (quatre voix d’écart), a donc été finalement rejeté. Mais après un nouveau décompte, Hadrien Ghomi ne l'a finalement remporté que d'une seule voix !

La majorité compte cinq députés

En Seine-et-Marne, c’était le seul recours qui avait été formulé au terme du second tour des élections législatives. Avec cette victoire définitive, la majorité (relative) présidentielle est donc représentée par cinq députés dans le département (Hadrien Ghomi, Michèle Peyron et Patricia Lemoine, Aude Luquet et Frédéric Valletoux).

