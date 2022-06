Législatives : François Bayrou soutient Aude Luquet à Melun

C’est un renfort de choix dont a bénéficié Aude Luquet, députée du MoDem (Mouvement démocrate) et candidate de la majorité présidentielle (Ensemble !) à sa réélection. Elle a, en effet, reçu la visite de François Bayrou, maire de Pau et actuel Haut-commissaire au plan. Ils sont allés à la rencontre des Melunais à l’occasion d’une promenade dans le centre-ville et sur le marché. Ils ont également échangé avec les membres de l’association Orientation Développement Emploi (ODE), structure spécialisée dans l’insertion professionnelle. Louis Vogel, maire de Melun, et Patrick Septiers, ex-président du Département et également candidat soutenu par la majorité présidentielle aux élections législatives dans la 3e circonscription de Seine-et-Marne, étaient également présents lors de cette visite.