Legi Team organise la 4e Journée du Management Juridique

Cet événement unique en France réunit directeurs juridiques et juristes du secteur privé comme du secteur public.

Véritable lieu d’échanges et de rencontres, la Journée du Management Juridique est l’occasion d’aborder les sujets qui intéressent les directions juridiques en terme de management d’équipes.

La Journée du 24 juin s’organisera autour de :

>3 tables rondes dédiées au management. A chaque table ronde, des experts et des directeurs juridiques présentent leurs réflexions et solutions pour valoriser et optimiser les directions juridiques.

>Un espace de rencontre convivial pour favoriser les échanges entre les participants.

>La remise des Prix de l’Innovation en management juridique. Initiés en 2013 par Legi team, ils mettent en avant les Directions Juridiques ayant innové en matière de management. Le Prix du Jury ainsi qu’une Mention Spéciale sont décernés par un jury de professionnels. Le Prix du Public, quant à lui, est choisi par les utilisateurs du Village de la Justice (www.village-justice.com). L’an dernier ils ont été respectivement obtenus par Michelin, Eau de Paris et Compuware.

>La remise du 1er Prix de l’Innovation en relation-client des cabinets d’avocats, dont le vainqueur sera élu par les utilisateurs du Village de la Justice.