Le zoo du bois d'Attilly de nouveau accessible

Depuis le deux juin, le zoo installé sur la commune de Férolles-Attilly a rouvert ses portes, après trois mois de fermeture due à la pandémie. Des mesures de protection ont été mises en place, avec notamment le port du masque obligatoire pour les plus de 10 ans.

Le zoo est ouvert tous les jours de 10h à 18h et les week-ends et jours fériés de 10h à 19h.

"Le zoo du bois d'Attilly est, depuis le mois de mars 2016, la nouvelle propriété du groupe Santé Actions. Ce zoo historique est ouvert au public depuis 1966. Il est actuellement entièrement repensé pour permettre une meilleure approche des thématiques, propres à la biodiversité et à l'avenir de l'homme, dont les nouvelles générations doivent se saisir pour œuvrer au monde qu'ils veulent voir se construire. A ce titre, le zoo est un partenaire privilégié pour des loisirs thématiques et de découverte dans un lieu exceptionnel avec 500 animaux de la faune sauvage des 5 continents représentant quelques 100 espèces de mammifères et d'oiseaux.

C'est, par ailleurs, un lieu de détente et de promenade de plein air, dans un écrin de verdure parsemé de chênes centenaires et de nombreux plans d'eau respectueux de l'environnement. De grands espaces naturels ont été aménagés sur 20 hectares. Plus 50 hectares sont en cours d'aménagement, afin de permettre aux visiteurs, d'allier au plaisir de la découverte, le plaisir de la balade seul, entre amis, en famille, ou en groupe."