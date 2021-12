Le “World Clean Up Day“ aura lieu le samedi 18 septembre de 9 h 30 à 12 heures. Val d'Europe Agglomération accompagne cette action citoyenne en fournissant les kits de ramassage et en prenant en charge la collecte et la valorisation des déchets ramassés. D'autre part, des animations gratuites autour de l'environnement seront proposées à Magny-le-Hongre (place de l'église) de 9 h 30 à 14 h 30.

Renseignements : www.valdeuropeagglo.fr. Inscription obligatoire avant le 10 septembre.