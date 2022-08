Le Wam Park, paradis des jeux aquatiques

Téléski, water-jump et water-games, terrasses flottantes, canoë et pédalos, paddle et baignade : le Wam Park du lac de La Grande-Paroisse (à 20mn de Fontainebleau) est le spot idéal pour les amateurs de sensations fortes, d’animations ludiques et en quête de fraîcheur.

Cet été, l’activité aquatique qui fait fureur, ce sont les water-games, structures gonflables flottantes. Pouvant accueillir plus de 100 personnes en même temps, ces jeux se présentent sous la forme de parcours du combattant. On y retrouve des trampolines, des tours de deux à cinq mètres de haut (accessibles depuis un mur d’escalade ou par une corde), mais aussi des rondins instables, montés sur un axe tournant, des airbags d’éjection et des châteaux gonflables. Le paradis pour petits et grands ! Ce parcours est ouvert aux enfants à partir de cinq ans sachant nager et accompagnés d’un adulte. Sachez qu’un gilet de sauvetage obligatoire est fourni et qu’un maître-nageur est chargé de la surveillance.

Au-delà des jeux, le Wam Park de La Grande-Paroisse est également un lieu de baignade. Interdite sur tout le lac, elle est autorisée à proximité de la plage, délimitée par des bouées et surveillée les après-midi durant la saison estivale.

Les groupes sont aussi les bienvenus à l’occasion d’un anniversaire, d’un enterrement de vie de célibataire, d’un séminaire ou d’une sortie scolaire. Un tarif de groupe est appliqué à partir de huit personnes, mais une réservation est nécessaire, au minimum 24 heures à l’avance. À noter qu’il existe des pass à la journée pour 59 euros comprenant le téléski, les water games et le water jump en illimité. Quant à la terrasse du snack, elle est constituée de transats, de tables, de chaises et de parasols, pour une détente maximale, sans oublier des espaces verts pour les pique-niques. Le parc est ouvert non-stop 7j/7, de mai à octobre.

Base de loisirs La Noue Notre Dame,

La Grande-Paroisse. Tél. : 09 74 67 00 40.

www.wampark.fr

(ouverte l’été de 10h à 20h30).