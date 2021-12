Le village Domexpo continue de séduire

À Domexpo, les futurs propriétaires ont désormais un nouveau modèle à leur disposition. Une maison signée Maisons Balency est venue s'ajouter aux douze autres déjà exposées. Créé en 1974, ce constructeur de maisons individuelles appartient au groupe Hexaom. Construisant plusieurs centaines de maisons par an, il intervient sur tout le territoire francilien. Présent sur le village Domexpo de Mareuil-lès-Meaux depuis 2018, son nouveau pavillon témoin est une maison contemporaine d'une surface totale de 227 m² et dotée de six pièces sur trois niveaux (dont le sous-sol). Elle propose notamment un plancher chauffant, des volets roulants centralisés et une grande ouverture panoramique sur le salon, la cuisine et l'arrière du terrain.

Depuis sa création, en 1986, Domexpo permet à tous les candidats à la construction de visiter des maisons en grandeur nature et de rencontrer, avec ou sans rendez-vous, des professionnels qui les guident et les conseillent (recherche de terrain, financement…). Unique salon permanent de la maison, en Île-de-France, Domexpo présente 50 pavillons témoins répartis sur ses quatre villages de Baillet en France/Moisselles (Val-d'Oise), Coignières (Yvelines), La Ville du Bois (Essonne) et donc Mareuil-lès-Meaux. Ce dernier, situé dans un environnement privilégié, entre le calme de la Brie et le dynamisme de la zone Disneyland Paris, réunit un large choix de constructeurs de maisons individuelles. Au total, aujourd'hui, ce sont 13 maisons qui sont ouvertes au public.

Au fil de ces dernières décennies, Domexpo n'a eu de cesse de se renouveler. Désormais, ses maisons exposées répondent non seulement aux réglementations, mais aussi aux tendances actuelles et futures. Pour tous les particuliers désireux de faire construire en Île-de-France, ce promoteur immobilier constitue une première étape incontournable dans l'élaboration de leur projet.

