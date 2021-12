Le village d'Argentières connecté à la 4G

Cette connexion à la 4G va ainsi offrir aux habitants une couverture mobile de l'ensemble des opérateurs. Celle-ci prend une importance toute particulière dans le contexte actuel de confinement en sortant de l'isolement les habitants et en offrant à tous une connexion de qualité devenue indispensable pour les personnes en télétravail, les élèves, les enseignants et pour le lien social de manière générale.

Cette nouvelle installation s'inscrit dans le cadre du programme du New Deal Mobile piloté par l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) en lien avec la préfecture, le conseil départemental et Seine-et-Marne Numérique via une équipe-projet qui en assure la gestion opérationnelle.