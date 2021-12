Le Village by CA Brie Picardie recrute sa première promotion de start-up

« Le réseau des Villages by CA est né en 2014 avec l'ouverture d'un premier site de 5 000 m² à Paris, qui accompagne aujourd'hui une centaine de start-up », explique Sylvie Brion, responsable de la structure cassiassienne, qui ouvrira avant l'été. Suite à ce succès, des accélérateurs ont progressivement essaimé sur l'ensemble du territoire national, mais aussi en Italie, qui abrite un Village à Milan. Une dizaine de projets devraient également voir le jour dans les 12 à 18 mois à venir, dont celui de Chessy, qui sera implanté à proximité immédiate de la Gare RER du Val d'Europe.

Les critères d'admissibilité ont d'ores et déjà été fixés. Sylvie Brion explique : « nous nous positionnons en tant qu'accélérateur de croissance. Aussi, pour intégrer le Village, la start-up doit avoir un produit abouti, début de commercialisation et doit exister juridiquement ». La capacité d'innovation sera aussi mesurée, à l'aune de l'une des trois thématiques phares portée par le Village. « Nous avons choisi la ville durable/le logement, l'économie du tourisme et l'agroalimentaire, des thèmes qui se marient parfaitement à notre ADN et notre territoire », explique Sylvie Brion.

Le premier thème a été choisi compte tenu de la « forte croissance » de l'agglomération du Val d'Europe et de Marne la Vallée, mais aussi et surtout en raison de la présence de nombreux acteurs économiques de la ville durable et du cluster Descartes, « où se concentrent les savoirs et l'expérimentation sur la ville de demain ». La qualité de 1re destination touristique européenne du territoire et de la présence sur celui-ci de nombreux grands acteurs du tourisme ont déterminé le second choix. Concernant la thématique agroalimentaire, Sylvie Brion précise : « notre territoire recèle de nombreuses terres agricoles et les enjeux du monde agricole sont multiples. En croisant ces enjeux avec ceux de la ville durable, nous pourrons traiter les sujets de l'agriculture urbaine, de l'agriculture verticale, du bien-manger, de la digitalisation de l'agriculture, ou encore du circuit-court ».

Une offre complémentaire de l'existant

Après une analyse des différents dispositifs existant localement, les responsables du Village ont constaté l'absence de structures permettant d'accompagner les start-up qui atteignent leur phase de maturité. Si des incubateurs comme la Maison de l'entreprise innovante à Champs-sur-Marne ou encore la Forge 3.0 à Serris existent bel et bien, les entreprises qui ont besoin d'une « mise en accélération » sont livrées à elles-mêmes et se voient souvent contraintes de quitter le territoire.

« La force du réseau des Villages by Crédit Agricole Brie Picardie, c'est que nous sommes portés par un groupe, présent à travers ses Villages partout en France, mais aussi à l'international, avec nos 52 desks répartis sur 18 pays. Nous pouvons donc accompagner nos startups à l'international », argue Sylvie Brion.

Le Village by CA a aussi pour vocation de mettre ses start-up en relation avec des grandes entreprises, des ETI et des PME, pour leur permettre de trouver des relais de croissance, notamment au niveau local. « Notre motivation principale, c'est d'accompagner l'innovation et de faire grandir ces jeunes pousses, de leur donner une chance de s'ancrer sur le territoire », se réjouit Sylvie Brion. Les partenaires publics, tels que la CCI, permettront d'accompagner les start-up en termes d'apport en compétence. « Nous nous positionnons en complémentarité de l'existant : il n'existe aujourd'hui aucun accélérateur dans l'Est parisien », précise Sylvie Brion.

D'une taille de 1 500 m², le Village sera composé d'espaces de travail partagés et individuels, mais pas seulement. Le site a aussi été pensé comme un lieu de vie « permettant aux startups d'être accompagnées par les partenaires du Village ».

Pour candidater, rendez-vous sur www.ca-briepicardie.net/url/appel-village avant le 31 mai.