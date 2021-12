Le Village by CA Brie Picardie recrute sa 3e vague de start-up

Offre d'hébergement et services associés, visibilité, accès à un réseau d'experts, accompagnement personnalisé (grands acteurs, ETI, PME…), événements dédiés… Les startuppers du Village by CA Brie Picardie recrutés bénéficient de services divers et variés.

Les start-up candidates doivent être spécialisées dans les domaines de la ville durable, du logement et de la construction, de l'économie du tourisme ou de l'agroalimentaire. Une fois sélectionnées, elles intègrent cet écosystème et son accompagnées dans leur croissance.

Le lieu est, pour rappel, le seul accélérateur de l'Est de l'Île-de-France : à la différence d'autres lieux comme les incubateurs, le projet doit avoir un fort potentiel de croissance et être porteur d'innovation dans les trois thématiques précitées (bien que ces thèmes ne soient pas exclusifs). Les start-up sélectionnées pourront ensuite évoluer sur près de 1500 m² d'espaces de travail collaboratif, de salles de réunions, de bureaux dédiés, etc. Elles sont accompagnées pour une durée de 12 à 24 mois (le bail de 12 mois peut être reconduit une fois).

L'appel à candidatures s'adresse aux entreprises immatriculées ayant entre 6 mois et 5 ans d'existence présentant au moins un produit et/ ou service déjà validé par le marché (au moins un client). Les start-up doivent enfin « avoir l'intention de déplacer une partie ou l'ensemble de leur équipe au sein du Village ».

L'origine de la création de ce Village ? Après une analyse des différents dispositifs existant localement, les responsables de l'accélérateur ont constaté qu'il n'existait pas sur le territoire de structures permettant d'accompagner les startups qui atteignent leur phase de maturité. Si des incubateurs comme la Maison de l'entreprise innovante à Champs-sur-Marne ou encore la Forge 3.0 à Serris existent bel et bien, les entreprises ayant besoin d'une « mise en accélération » se voyaient livrées à elles-mêmes et contraintes de quitter le territoire pour s'installer, notamment, dans la capitale. Le fort potentiel de croissance du Val d'Europe, la présence du cluster de la ville durable, d'acteur touristiques important ont également fait pencher la balance pour le territoire.

La candidature est à envoyer au plus tard le 6 juin prochain (dossier accessible sur ca-briepicardie.net/url/ac3). Le comité de sélection aura lieu le 19 juin au Village, situé en face de la gare du Val d'Europe à Chessy.