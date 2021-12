Le Village by CA Brie Picardie recrute sa 2e vague de start-up

Une fois sélectionnées, elles intègrent cet écosystème et sont accompagnées dans leur croissance. Offre d'hébergement et services associés, visibilité, accès à un réseau d'experts, accompagnement personnalisé (grands acteurs, ETI, PME…), événements dédiés… Le Village by CA Brie Picardie propose toute une palette de services à ses startuppers.

Seul accélérateur de l'Est de l'Île-de-France, le Village propose 1 500 m² d'espaces de travail collaboratif, salles de réunions, bureaux dédiés, etc. Les start-up sont ainsi accompagnées pour une durée de 12 à 24 mois (le bail de 12 mois peut être reconduit une fois).

L'appel à candidatures s'adresse aux entreprises immatriculées ayant entre six mois et cinq ans d'existence présentant au moins un produit et/ou service déjà validé par le marché (au moins un client). Le projet doit avoir un fort potentiel de croissance et être porteur d'innovation dans les trois thématiques portées par la Village (ces thèmes ne sont pas exclusifs). Les start-up doivent enfin « avoir l'intention de déplacer une partie ou l'ensemble de leur équipe au sein du Village ».

La candidature est à envoyer avant le 31 octobre à l'adresse http://ca-briepicardie.net/village-dossier-candidature.pdf. Après un comité de sélection en novembre, une séance de pitch aura lieu devant les partenaires de l'accélérateur. Le réseau des Villages by CA est déjà fort de 31 implantations en France et à l'étranger. Il compte à ce jour 645 startups, 140 alumnis et 553 partenaires.