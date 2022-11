Le Village by CA Brie Picardie lance son 8e appel à candidatures

Le Village by CA Brie Picardie, créé et soutenu par le Crédit AgricoleBrie Picardie, est un accélérateur de projets innovants produisant de la valeur pour ses membres (start-ups et grands groupes partenaires). Situé à Chessy, au cœur de Marne-la-Vallée, le Village occupe une place stratégique favorisant l'innovation et les échanges. Il est axé sur trois thèmes principaux : ville durable, construction-logement et économie du tourismeet del'agroalimentaire.

Si une start-up, qui remplit l’un de ces critères, souhaite participer à ce 8e appel à candidatures, afin d’intégrer le Village et faire grandir son projet, il lui suffit d'envoyer son dossier de candidature avant le 30 novembre.

Inscriptions :sylvie.brion@levillagebyca.com ou anne.duwer@levillagebyca.com. Candidatures : https://lnkd.in/esNzUj3V.

Renseignements : www.briepicardie.levillagebyca.com