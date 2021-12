Le vice-Premier ministre chinois Ma Kai en visite à Villaroche

Le vice-Premier ministre de Chine, Ma Kai, en compagnie de Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des Français de l'étranger, ont été accueillis récemment par le préfet de Seine-et-Marne, Jean-Luc Marx, pour visiter l'entreprise Safran Aircraft Engines, à Villaroche.

Le vice-Premier ministre et sa délégation composée d'une quarantaine de chefs d'entreprise chinois, ont pu bénéficier d'une visite de quelques entreprises françaises de hauts niveaux, notamment dans le domaine de l'aéronautique, dans le cadre du 4e dialogue économique et financier de haut niveau franco-chinois intervenu du 11 au 14 novembre 2016.



Le préfet Jean-Luc Marx et le général Stéphane Abrial accueillent le vice-Premier ministre chinois Ma Kai. © Twitter @Préfet77

La Chine est aujourd'hui un partenaire économique de premier ordre de la France. Compte tenu de l'excellence technologique et scientifique de l'hexagone, le développement de la Chine dans des secteurs à haute valeur ajoutée constitue une opportunité pour les entreprises françaises.

Historiquement, les relations économiques et commerciales franco-chinoises se sont développées autour de grands partenariats structurants, notamment dans les secteurs de l'aéronautique et du nucléaire.

La délégation chinoise a ainsi pu assister à une présentation du groupe par le général Stéphane Abrial et Cédric Goubet, directeur général de la division moteurs civils.

Le ministre, le préfet et la délégation se sont rendus ensuite dans le hall d'assemblage. L'équipe Safran Aircraft Engines a fait valoir le savoir-faire français acquis sur les chaînes de montage et lors du processus qualité et du contrôle de la production.