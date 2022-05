Le vélorail “Ferra Botanica“ à La Ferté-Gaucher

Baptisé “Ferra Botanica“ et doté d’une assistance électrique, le vélorail de La Ferté-Gaucher est une activité ludique et familiale de plein air, qui se pratique au cœur de l’espace naturel sensible (ENS) du Val du Haut-Morin. Elle est ouverte depuis le 26 mars et jusqu’au 6 novembre. Trois trajets ont lieu tous les jours à 10, 13 et 16 heures sur un parcours de 6, 5 km (13 km aller-retour). Le rendez-vous est fixé à l’Office de tourisme de La Ferté-Gaucher où un petit train achemine les participants jusqu’au point de départ situé à l’ancienne gare de la commune de Lescherolles. Il est également possible de s’y rendre directement par ses propres moyens.

Pour faire fonctionner un vélorail, il faut être deux personnes minimum et cinq maximum (enfants compris). Au-delà, il faut louer un second engin. Deux personnes sont chargées de pédaler, mais il est tout à fait possible de permuter durant le trajet pour mieux répartir les efforts. Durant la balade, des ateliers nature (permaculture, écogestes, recyclage, biodiversité…) sont organisés et animés gratuitement par une équipe pédagogique.

Quatre formules de paniers repas sont proposées, mais sur réservation uniquement et 24 heures à l’avance. Chacune d’elles est composée, selon l’arrivage, de produits locaux. Il y a, au choix, l’Assiette fermière (13 euros par personne), l’Ardoise du terroir (14 euros), le Goûter champêtre (9 euros) et le Panier découverte (30 euros pour quatre convives).

Les Nocturnes de Ferra Botanica constituent le temps fort de la saison estivale. Ce sont quatre soirées festives avec départ à 20 heures et retour à 22 heures. Cette année, elles sont prévues (sous réserve de la météo notamment) les 16 et 30 juillet, ainsi que les 13 et 27 août (soirée thématique “Zombie Rush“). Ambiance musicale et dégustation de produits du terroir seront au programme.

Office de tourisme : 35, rue des Promenades, La Ferté-Gaucher. Tél. : 01 64 04 06 68. info@ferrabotanica.com. Tarifs : 38 euros en semaine et 45 euros le week-end (offre familiale pour deux vélorails et 10 personnes maximum : 64, 90 euros).