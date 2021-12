Le vélo à l'honneur à Paris-Vallée de la Marne

Tous en selle ! Initiée par les ministères des Sports et de la Transition écologique, le dispositif “Mai à vélo” se déroule tout au long de ce mois de mai et encourage la pratique de la bicyclette. La Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne (12 communes et 227 943 habitants) participe activement à cette opération.

Tracés sur des voies cyclables protégées, trois parcours tous publics permettront aux participants de sillonner les espaces naturels ou urbanisés à la découverte des richesses touristiques du territoire. Encadrées par les agents intercommunaux, ces balades seront limitées à une dizaine de cyclistes pour des raisons de sécurité. Mais plusieurs groupes pourront être néanmoins constitués, afin d'autoriser davantage de participants. Les inscriptions sont gratuites, mais obligatoires.

La première sortie a eu lieu le 22 mai, de 14h à 17h 30, avec un départ prévu devant la médiathèque Jean-Pierre Vernant, à Chelles. Les participants effectueront une boucle de 16 km qui les conduira à travers le parc du souvenir Emile Fouchard, les anciens chemins de halage du canal jusqu'au site olympique de la base de loisirs de Vaires-sur-Marne. Rendez-vous ensuite le 26 mai (14h-17h30) au départ de la Maison intercommunale de l'insertion et de l'emploi (M2IE), place du Belvédère (gare RER de Torcy). Un circuit de 8 km attend les coureurs autour des lacs du Val Maubuée jusqu'à la cité ouvrière Menier. Le retour se fera via la Ferme du Buisson et le village fleuri de Lognes.

Enfin, le 29 mai (mêmes horaires), le départ sera donné depuis le parking sud de la gare RER de Roissy-en-Brie. Un parcours de 11 km, tracé à travers les forêts de Ferrières et d'Armainvilliers, a été concocté par les organisateurs. Le retour s'effectuera par Émerainville.

Plusieurs stands (marquage vélo bicycode, ateliers de réparation, simulateur de conduite et “vélos smoothies”) seront installés sur la ligne de départ. Ils seront animés par différents partenaires (M2IE, Office de tourisme, associations Opti'vélo et Prévention routière).

“Mai à vélo” est aussi l'occasion d'un challenge ouvert aux entreprises, aux écoles et aux collectivités du territoire grâce au partenariat avec l'application “GPS Géovélo”. Il s'agit d'inciter un maximum de collègues de travail ou d'amis à rejoindre le groupe inscrit sur l'appli et à cumuler le maximum de kilomètres à vélo tout au long de ce mois de mai.

Inscriptions : www.boutique.tourisme-pvm.fr