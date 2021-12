Le Val-d'Europe deviendra une communauté d'agglomération

Globalement, le « oui » arrive en tête avec 71 %% des voix si l’on cumule les votes des communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris. Mais cette dernière commune ayant rejeté le projet de nouvelle commune à 71,25 %%, alors le projet de commune nouvelle (une seule au lieu des cinq) ne peut voir le jour. En lieu et place, c’est donc une communauté d’agglomération qui remplacera le SAN dont la disparition est annoncée pour la fin de l’année. Il reste désormais à organiser le transfert de nouvelles compétences des villes aux agglomérations. La participation s’est révélée plutôt faible à 39 %% seulement. Dans le détail, le « oui » a obtenu 94 %% à Bailly-Romainvilliers, 85 %% à Chessy, 83 %% à Magny-le-Hongre et 79 %% à Coupvray.