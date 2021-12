Le Val Briard prétendant au label « Capitale française de la culture »

C'est le Petit poucet de la compétition. En lice pour le titre de capitale française de la culture 2022, la communauté de communes du Val Briard (regroupant 21 municipalités et 30 000 habitants) se retrouve en compagnie de huit autres finalistes plus puissants qu'elle (Metz, Le Mans, Brest, Sète, Laval, Villeurbanne, Saint-Paul-de-la-Réunion et le Grand Angoulême). Mais le Val Briard s'est déjà illustré en devenant l'unique représentant francilien (sur 29 candidats), réussissant la performance d'écarter Versailles notamment.

Le point fort du Val Briard, présidé par Isabelle Périgault (LR), réside dans son événement « Festi'Val Bri'Art » (créé en 2011, sa fréquentation a été multipliée par trois en dix ans), tandis que sa programmation pour 2022 (nature, agriculture et culture sont les thèmes retenus) s'annonce ambitieuse.

Organisée par le ministère de la Culture, cette première édition du label « Capital française de la culture » se déroulera le 31 mars. Le vainqueur recevra une aide d'1 million d'euros.