Le Val Briard déborde d’ambitions

Plus que quelques semaines à attendre. Le Val Briard saura le 30 mars s’il remporte le titre de “capitale française de la culture”. En compétition avec huit autres finalistes, la petite collectivité territoriale (21 communes et 28 000 habitants environ) ne nourrit aucun complexe. Il faut dire que ses atouts sont nombreux.

Implantée au cœur d’un territoire à dominante rurale, cette Communauté de communes se trouve à proximité d’un pôle d’attraction prestigieux comme Disneyland Paris. Autre indice de sa bonne santé : sa population, en constante augmentation avec une forte proportion de jeunes. Cette hausse devrait se poursuivre dans le futur, car toutes les communes développent des programmes de construction de logements inscrits dans le schéma directeur d’Île-de-France (SDIF). Par ailleurs, l’attractivité du Parc des félins, associée à celle de Villages Nature Paris, est porteuse d’une dynamique économique importante, en termes de tourisme et d’emplois.

Des projets innovants et éco-responsables, le Val Briard n’en manque pas non plus. La collectivité travaille déjà sur un Plan climat air énergie territorial (PCAET). Ce projet s’inscrit dans une démarche de préservation de l’agriculture, de renforcement de la ruralité, du maraichage et des circuits courts. Dès 2004, la Communauté de communes avait notamment créé une importante zone logistique récompensée en 2006 par le 7e prix de l’innovation logistique (catégorie “Développement durable”) organisé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Sur le plan économique, d’importantes entreprises à rayonnement national et international y sont implantées et de nombreux projets sont en cours pour accroître l’attractivité économique (zones d’activités tournées notamment sur la recherche et l’innovation, pôles de formation, station multi-carburants pour véhicules propres et candidature pour la labellisation d’une maison France Service).

En matière de tourisme, le Val Briard développe des activités pérennes liées à l’art et à la culture. Plusieurs itinéraires de randonnée ont été ainsi réalisés, permettant l’amélioration du cadre de vie et la découverte de la faune, de la flore et du patrimoine architectural du territoire. Enfin, côté culture, le développement du projet autour du pôle régional de création artistique s’annonce comme un atout considérable. Ce coup de projecteur permettra au Val Briard de se positionner comme un lieu incontournable et innovant.