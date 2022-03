Le Val Briard à l’honneur dans le Petit Futé

A travers cette publication (disponible également en version anglaise), le Petit Futé invite ses lecteurs à la découverte d’un territoire fertile et largement boisé, aux paysages riants, alternant champs de céréales, vergers pâturés, boisements et prairies irriguées de cours d’eau et d’étangs. Le Val Briard, c’est à la fois un environnement champêtre préservé et une ambiance rurale au sein de villages de quelques centaines d’habitants dans lesquels le regard se laisse aller à la contemplation entre maisons médiévales à colombages, églises classées, fermes, châteaux et parcs aux arbres centenaires. De ce territoire émane un certain romantisme. Cette collection Carnets de voyage est destinée à tous les voyageurs d’un week-end ou plus, qui recherchent un guide informatif, complet et au meilleur prix. On y retrouve bonnes adresses et bons plans pour optimiser son séjour.

Carnets de Voyage Val Briard 2022 : 4, 95 euros et 3, 99 euros (version digitale). Disponible sur www.boutique.petitfute.com