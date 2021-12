Le vaccinodrome de Fontainebleau victime de dégradations

Des tags anti-vaccin à caractère haineux ont été constatés au centre de vaccination de Fontainebleau installé dans le gymnase Lucien Martinel et administré par le Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77). Des inscriptions comportant notamment le mot “génocide“ ont été retrouvées sur la chaussée et les panneaux de signalétique. Au total, ce sont plus d’une vingtaine de tags qui ont été recensés dans une dizaine d’endroits de la ville. Via un communiqué, le Sdis 77 a condamné fermement ces actes et apporté son entier soutien à la municipalité de Fontainebleau et à ses habitants. Il a décidé de porter plainte pour préjudice moral.