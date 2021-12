Le vaccinodrome de Disneyland Paris ouvrira le 24 avril

Ce vaccinodrome sera installé au sein du Disney's Newport Bay Club, un hôtel situé à proximité du parc d'attractions de Marne-la-Vallée. Il sera équipé et administré par le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) sous l'égide de la préfecture de Seine-et-Marne, de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France (ARS) et du Département.

Ce centre vaccinera, au minimum, 1 000 personnes par jour, mais il ne sera ouvert que les samedis et dimanches (de 9 h 30 à 17 h 30) et la prise de rendez-vous s'effectuera uniquement en ligne. Plus de soixante médecins, infirmiers et pompiers seront mobilisés.

Les personnes éligibles au vaccin Pfizer (celles de plus de 60 ans ou ayant une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid 19 munies d'une prescription médicale) pourront se faire vacciner. Elles devront se munir de leur carte vitale, d'une pièce d'identité et avoir pris préalablement un rendez-vous sur la plateforme Doctolib.

Inscriptions : www.doctolib.fr/centre-de-sante/seine-et-marne/grand-centre-devaccination-covid-19-pompiers-de-seine-et-marne.

Renseignements : 01 64 71 77 79 (8 h 30 – 12 h 30 et 14 heures – 17 heures). www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Actualite-duprefet/Covid-19-Centres-de-vaccination-en-Seine-et-Marne