Le vaccinodrome de Disneyland Paris ouvert 7j/7

Ce centre de vaccination est situé à l'intérieur de l'hôtel Newport Bay Club, au cœur du parc d'attractions de Marne-la-Vallée, et propose des injections des vaccins Pfizer et AstraZeneca. Les doses sont administrées par une quarantaine de sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) épaulés par des infirmiers libéraux. Avec cette ouverture désormais non stop, le vaccinodrome, qui réalise plus de 1 000 piqûres quotidiennes, va monter en puissance au fil des semaines. Les rendez-vous se font uniquement sur la plateforme numérique Doctolib.

Vaccinodrome de Disneyland Paris : avenue Robert Schuman, Coupvray.