Le Club des entrepreneurs du Val d’Europe en tenue de gala

C’est le 8 octobre dernier que le Club des entrepreneurs du Val d’Europe (CEVE) et son président Jean-François Ker Rault ont organisé leur gala. Cette soirée, au format original, avait pour but d’apporter aux entrepreneurs et aux managers un regard différent sur le management d’équipes à travers des illustrations spécifiques musicales. Un programme au cours duquel un parallèle a été établi entre la gestion d’une équipe et celle d’un orchestre.

Se servant de la musique comme support de connexion, d’animation et de compréhension, le chef d’orchestre Bernard Thomas a permis d’illustrer de façon sensible et accessible les fonctionnements, les valeurs et les missions de l’entreprise. Véritable référence en matière de direction d’orchestre et de musique classique et personnage aussi humaniste que facétieux, Bernard Thomas a captivé un auditoire tombé sous le charme de Mozart, Vivaldi, Bartok, Massenet ou Strauss.

Philippe Descrouet, maire de Serris et président de Val d’Europe Agglomération, et Jean-François Ker Rault ont, tour à tour, salué le dynamisme du CEVE, qui est devenu, au fil des mois, le porte-drapeau des entreprises du Val d’Europe.